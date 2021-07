Interruzione transito su via Alessandro Volta il 12 luglio

NewTuscia – VITERBO – Dalle ore 7,30 alle ore 17,30 del 12 luglio, divieto di circolazione in via Alessandro Volta, nel tratto tra via V. Bachelet e piazza degli Inventori. Tale provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza del settore LLPP (n. 325 del 7/7/2021) e si rende necessario per consentire lo smontaggio di una gru. Sul posto sarà collocata idonea segnaletica stradale, a cura della ditta che dovrà provvedere all’intervento.