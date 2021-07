Il direttore Gaetano Alaimo ospite a Radio Roma Capitale su “OnAirShow”

NewTuscia – ROMA – Gaetano Alaimo, direttore responsabile di NewTuscia.it e ideatore e conduttore della trasmissione televisiva “Luce Nuova sui fatti”, in onda su Tele Lazio Nord (canale 94 e 848 del Digitale Terrestre), sarà ospite in diretta venerdì 9 luglio alle 16 presso lo spazio-dibattito “OnAirShow” su Radio Roma Capitale FM 93 (Roma e provincia) ed in streaming sul sito www.radioromacapitale.it.

Si tratterà di uno spazio condiviso, una tav ola rotonda in cui professionisti di vari settori lavorativi vengono intervistati dal conduttore e parlano ad ampio raggio delle proprie esperienze dando suggerimenti a chi vuole intraprendere le varie attività.

Il giornalista viterbese sarà intervistato per la propria attività giornalistica, ora coadiuvata dall’esperienza della Digital Media strategist Elena Sassara. L’attività giornalistica di Alaimo è partita nel lontano 1994 dalla carta stampata e, dal 2005, diventata online con la direzione di un giornale prima e, dal 2008, la fondazione e direzione di www.newtuscia.it. Quindi nel 2010 l’inizio dell’esperienza televisiva a TeleOrte fino al 2019, quando Alaimo diventa il corrispondente di Lazio Tv e Gold Tv dalla Tuscia. Ultima ed attuale esperienza televisiva quella a Tele Lazio Nord con “Luce Nuova sui fatti”, trasmissione tematica d’approfondimento giornalistico, che ogni settimana tratta un ambito informativo diverso.



Gli studi di Radio Roma Capitale, sulla Romanina, sono un punto di riferimento per i professionisti di Roma e del Lazio che vogliono fare conoscere il proprio talento, promuoversi e condividere con gli appassionati del loro settore quanto svolgono quotidianamente. Insieme al discorso giornalistico Gaetano Alaimo parlerà di social media, oggi non solo indispensabili per aumentare i click sui siti ma veri e propri organi d’informazione autonomi, di digital marketing e di informazione televisiva locale. Il digital marketing, nella Tuscia, vede l’esperienza della Digital media strategist Ele na Sassara, già in contatto con Radio Roma Capitale e, malgrado la sua giovane età, con importanti esperienze lavorative alle spalle. Il connubio giornalismo-digital marketing è oggi imprescindibile e, anche di questo, si parlerà nella diretta di OnAirShow alle 16.

E’ possibile ascoltare la diretta dalle 16 sulla frequenze 93.0 (Roma e provincia) e in radiostreaming su www.radioromacapitale.it. Daremo ampia informazione del consuntivo della diretta nei prossimi giorni.

Per approfondimenti è possibile consultare la pagina di Luce Nuova sui fatti e NewTuscia.it su facebook e visitare il sito http://www.webmarketinglazio.it/.