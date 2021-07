Fratelli d’Italia in piazza a Roma: “La politica intervenga per risolvere il problema dei cinghiali”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Oggi, insieme al Dipartimento Agricoltura Fratelli d’Italia Viterbo, abbiamo partecipato, a Roma, alla manifestazione organizzata da Coldiretti concernente la nota problematica dei cinghiali.

E’ arrivata l’ora di agire. Non è più possibile procrastinare la tematica in oggetto. Invero, non è di buon auspicio la scelta governativa, di ieri, di chiedere ulteriore tempo. L’agricoltura non si può più permettere di aspettare i tempi di una politica che sembra distante anni luce dalle problematiche reali.

Prendendo atto del fallimento del preesistente sistema di contenimento della fauna selvatica abbiamo il dovere di porre rimedio all’errore ritoccando la materia di cui stiamo discorrendo.

Gli agricoltori, così come tutti coloro che lavorano all’interno della filiera di produzione, hanno bisogno di risposte reali e definitive ad un problema che affligge da anni le zone rurali, e ormai anche i centri urbani.

L’emergenza cinghiali deve finire al più presto evitando, in tal modo, l’espandersi del danno, già ingente.”

“Siamo scesi in piazza nella duplice veste di esponenti di Fratelli d’Italia e di sindaci.

Il problema dei cinghiali, oltre ad essere devastante per l’agricoltura, lo è in termini di sicurezza stradale ed incolumità dei cittadini.

Già due anni fa abbiamo preso parte ad una manifestazione sollevando le stesse criticità ma, ad oggi, nulla è cambiato.

Ci auguriamo che, finalmente, la politica assuma delle posizioni decise e concrete per risolvere questa che sta diventando una vera e propria piaga a livello nazionale”.

Roberto Bedini – responsabile regionale dipartimento Agricoltura FdI

Pietro Narduzzi – responsabile provinciale dipartimento Agricoltura FdI

Antonio Porri – sindaco di Vasanello