Emergenza cinghiali, il comune in piazza con Coldiretti

NewTuscia – CIVITA CASTELMANA – Emergenza cinghiali, questa mattina il presidente del consiglio comunale Claudio Parroccini, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e al fianco dei rappresentanti degli agricoltori del nostro territorio, ha partecipato a Roma, in piazza Montecitorio, alla manifestazione indetta dalla Coldiretti.

“Il Comune è sempre dalla parte degli agricoltori – dichiara il vicesindaco con delega all’Agricoltura Matteo Massaini – e ancora una volta condividiamo con loro la battaglia per fermare l’invasione dei cinghiali e degli altri ungulati, che stanno causando danni per milioni di euro all’intero comparto. Un’emergenza per la quale dobbiamo mettere in campo misure straordinarie quali quella di sostenere la necessità di istituire un anno interamente dedicato al contenimento dei cinghiali, coinvolgedo i cacciatori, le guardie venatorie ed i carabinieri forestali”.