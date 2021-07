Programma celebrazioni Centenario Tre giornate di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – I edizione di quello che è ormai diventato un tradizionale appuntamento di militanza e memoria civile e politica per il nostro territorio. La Prima, 10 anni fa, nel 2011.

È Il ricordo, l’omaggio ed il tributo verso donne e uomini che, inconsapevolmente, si resero protagonisti di una stagione di lotte che fece assurgere la città di Viterbo, e il suo circondario, alle cronache politiche nazionali. Il primo centro abitato ad insorgere nella guerra di movimento ingaggiata dai seguaci di Mussolini, cacciando gli invasori fascisti, tra il 10 ed il 12 luglio 1921, sotto la guida degli Arditi del popolo, prima milizia nazionale antifascista, nata a Roma giusto il 6 dello stesso mese. Culmine delle mobilitazioni della classe lavoratrice iniziate nell’immediato Primo dopoguerra, nella città allora della roccia e dell’acqua, con gli scalpellini, i lavoratori della pietra e gli artigiani a fare da avanguardia.

Ad ogni tappa, dinanzi alle tombe dei Caduti, la ricostruzione degli accadimenti, con letture e drammatizzazioni basate su ricerche storiche ormai decennali. Un percorso cronologico della memoria, individuale e collettiva, per giungere dinanzi all’Ardito del popolo Antonio Tavani, assassinato “per mano faziosa” il 9 luglio 1922, su quella lapide, scriveranno i fascisti locali, offensiva “non soltanto per i fascisti, ma per gli italiani”.