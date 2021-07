Italia in finale agli Europei, la Spagna è “matata” ai rigori. Finale l’11 luglio come nel 1982 (Foto e video)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – L’Italia è in finale ai Campionati Europei di calcio battendo le furie rosse ai rigori. Una Spagna indomita, messa molto meglio in campo degli azzurri con pressing asfissiante e marcature strettissime, non riesce a prevalere su una Nazionale essenziale e basata sul gruppo voluta da Mancini. I numeri sono stati tutti a favore delle furie rosse, ma gli azzurri, messi in difficoltà in molte occasioni e costretti ad inseguire gli spagnoli palla su palla, alla fine hanno prevalso per la mentalità del non mollare e, come detto, per quella che possiamo ormai definire la “dottrina Mancio”. Chi è più in forma gioca ed il gruppo prevale su ogni particolarismo.

GLI INNI NAZIONALI

Noi eravamo alla parrocchia di San Leonardo Murialdo per l’ennesima volta, anzi, complimenti all’organizzazione per la perfetta riuscita dell’event0.

I rigori sono una lotteria e, la mente, torna a quando i penalty sono stati maledetti per gli azzurri: nel 1990 in semifinale contro l’Argentina ai Mondiali proprio in Italia, in finale nel 1994 contro il Brasile, nel 1998 contro la Francia sempre ai Mondiali. Agli Europei l’Italia ha perso ai rigori, nei quarti di finale, proprio dalla Spagna nel 2008 e, sempre ai quarti di finale continentali, gli azzurri uscirono ai penalty nel 2016 con la Germania. Gli unici ricordi positivi dal dischetto sono la semifinale degli Europei del 2000, vinti ai rigori sull’Olanda e alla finale del 2006 ai Mondiali con la Francia.

IL GOL DI CHIESA

Stavolta la sorte premia gli azzurri, passati in vantaggio con una magia di Chiesa: Insigne tenta di lanciare Immobile che però viene chiuso da Laporte, il pallone vagante in area dal limite viene preso da Chiesa che penetra al 60′ verso il portiere spagnolo e lascia partire un tiro che si infila alla sinistra del numero uno Simon. L’Italia è in vantaggio malgrado pochi tiri in porta e netto possesso palla iberico. Sembra che ci si possa fare nei 90 minuti regolamentari ed invece è Morata, all’80’, dopo almeno 3 azioni da gol della Spagna ed una sola per l’Italia, a pareggiare. Morata fa triangolo con Olmo appena al limite dell’area e, dopo avere ricevuta la palla, spiazza con un piatto sinistro l’angolo tra palo destro e Donnarumma. Che, soprattutto nel primo tempo, ha salvato in più occasioni l’Italia dalla capitolazione.

I due tempi supplementari vanno via con netto possesso palla ancora della Spagna ed Italia col fiato corto, anche se al 110′ arriva il gol di Berardi che, però, era in netto fuorigioco.

Si va ai rigori. E, come detto, l’Italia spesso ci ha rimesso le penne. Inizia male per gli azzurri con Locatelli che si fa parare il rigore, per fortuna anche Dani Olmo sbaglia calciando alto. Belotti e Moreno vanno dopo entrambi in gol con i due portieri che intuiscono ma non fermano la palla. Siamo sul 2-2 generale. E’ la volta di Bonucci che segna spiazzando Simon, così come Alcantara che spiazza a sua volta Donnarumma. 3-3. Sembra che nulla possa sbloccare il trend del pareggio. E’ qui che i portieri si rivelano decisivi: dopo un gol netto di Bernardeschi che segna sotto l’incrocio è il marcatore della Spagna, Morata, a sbagliare e Donnarumma para. Italia avanti 4-3. E’ Jorginho ad avere il match point e, come fece Grosso nella finale del 2006 a Berlino dei Mondiali fa centro: Italia-Spagna 5-3. Italia in finale dopo 9 anni, quando perse netto, 4-0, proprio con la Spagna.

A Viterbo si è subito scatenato un putiferio per le vie del centro con festeggiamenti fino a poco prima delle 2 del mattino. Tanta, tantissima gente ha invaso le strade per scaricare la tensione dopo una partita che più sofferta non si poteva fare.

Ora l’altra semifinale tra i padroni di casa dell’Inghilterra e la Danimarca: in questo caso viene in mente proprio il 2006 quando l’Italia di Cannavaro e compagni fece fuori i padroni di casa della Germania ai supplementari con due magie di Grosso e Del Piero. C’è una Danimarca in più che potrebbe, però, fare la sorpresa. Chissà?

Il clima riporta in mente l’Italia del 1982 con la finale che fu vinta dagli azzurri proprio l’11 luglio, data della finale di Euro 2020 (giocata quest’anno per la pandemia di Covid). Allora la festa di piazza esplose dopo un girone deludente dell’Italia, qui c’è una Nazionale che non perde più anche se ha sofferto tantissimo con questa Spagna. Dopo mesi difficili per la pandemia alcuni momenti di felicità per tutti noi. Aspettando la notte delle notti: domenica 11 luglio con l’Italia di nuovo in finale!