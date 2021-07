“Esistono le mafie, non le piccole mafie: a pagarne siamo tutti con la nostra libertà”

NewTuscia – VITERBO – “Non esistono piccole mafie ma la mafia, che è prima di tutto violazione della libertà delle persone. Il Comune di Viterbo monitori le attività economiche per prevenire anche i primi segnali mafiosi”. Queste alcune parole dell’intervento di ieri, nel corso del consiglio comunale straordinario dedicato ai problemi di criminalità avutisi negli ultimi tempi a Viterbo, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, ospite d’eccezione e voluto fortemente dal Comune per testimoniare e dare consigli su come evitare che la Tuscia possa essere ricettacolo di nuovi fatti mafiosi di massa.

Il procuratore ha ricordato il primo grande caso che si possa chiamare “di mafia” avvenuto nel nostro territorio. Quello riguardante la saldatura tra l’organizzazione mafiosa originaria di Lamezia Terme che, unendosi a quella locale albanese, per 15 anni ha creato problemi su larga scala ad imprenditori e politici locali. Lo ha rilevato la sentenza della Corte d’appello che ha scoperchiato quello che molti non si sarebbero mai aspettati: Viterbo e la Tuscia diventati terra non di sporadici crimini minori ma, per anni, teatro di fatti legati alla criminalità organizzata con metodi di malavita strutturati e radicati e la potenziale connivenza di soggetti locali.

Federico Cafiero De Raho ha fatto un intervento molto sentito, invitando la società viterbese a denunciare e, come detto, a creare gli anticorpi locali alla mafia che sono evitare l’omertà, presenza delle istituzioni per coadiuvare e monitorare le attività economiche e collaborazione a tutti i livelli tra istituzioni locali, forze dell’ordine e mondo economico. Solo così, per il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, è possibile bloccare sul nascere infiltrazioni mafiose che, se continuative, rischiano di danneggiare irreparabilmente il tessuto economico e sociale dell’alto Lazio.

Al consiglio comunale straordinario di Viterbo sui fatti criminosi degli ultimi anni e sulle risposte da dare hanno partecipato, oltre ai vertici del Comune di Viterbo, il prefetto Giovanni Bruno, il presidente della Provincia Pietro Nocchi, il questore Giancarlo Sant’Elia, il procuratore di Viterbo Paolo Auriemma, il presidente facente funzioni del Tribunale di Viterbo Eugenio Turco, il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Antonazzo, il comandante della Guardia di Finanza Andrea Pecorari e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Davide Pozzi.

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ha ringraziato il procuratore antimafia Cafiero De Raho per la sua sensibilità a venire nella città dei papi. Lo stesso procuratore ha lodato l’impegno delle istituzioni viterbesi a volersi impegnare per combattere le mafie e, il consiglio strordinario sul tema, è un esempio della volontà di questo sforzo difficile ma necessario.