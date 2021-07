Consiglio comunale, aggiunti punti all’ordine del giorno

NewTuscia – VITERBO – Consiglio comunale, aggiunti in via d’urgenza due nuovi punti all’ordine del giorno. Si tratta dei seguenti argomenti sopravvenuti:

• proposta di delibera DUP 2021-2023: modifica indirizzi relativi al TPS e adempimenti conseguenti; • proposta di delibera DUP 2021-2023: modifica indirizzi relativi al TPS e adempimenti conseguenti;

• ordine del giorno presentato dal consigliere Ciambella, avente ad oggetto: “Destinazione contributi del governo, decreto 73 del 25 maggio 2021, per pagamento utenze a sostegno delle famiglie in difficoltà (decreto sostegni bis), per neutralizzare i nuovi rincari sulle bollette idriche della Talete”.

Tali argomenti andranno ad aggiungersi agli altri precedentemente comunicati e previsti per questa sessione di consiglio.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Il consiglio è convocato (in prosecuzione) per domani 8 luglio alle ore 15,30, in seduta ordinaria, in prima convocazione, in modalità mista.