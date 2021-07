Casa. Zingaretti: “Dopo quasi dieci anni finisce occupazione immobile via del Caravaggio”

NewTuscia – ROMA – “Finisce dopo quasi 10 anni l’occupazione dell’immobile a via del Caravaggio. Grazie alla collaborazione con la Prefettura 400 persone lasciano pacificamente quella struttura perché ora hanno avuto un’alternativa abitativa.

Quando non ci sono politiche serie esplodono i problemi e i problemi si devono risolvere. In una situazione drammatica, anche questa volta, abbiamo reso possibile coniugare legalità e diritti. Anche a Roma si può cambiare in meglio”.

Così su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.