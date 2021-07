A Ronciglione Cinemadamare porta una finale fatta di bellissimi short film

NewTuscia – VITERBO – La Weekly Competition di Cinemadamare 2021 nel Comune della Provincia di Viterbo si terrà domani 7 luglio presso il teatro comunale Ettore Petrolini in via Sutri 2. Turisti e cittadini potranno finalmente assistere ai film girati nell’ultima settimana nel Comune del carnevale del Palio di San Bartolomeo, in cui registi, attori, fonici e direttori della fotografia hanno creato molti set cinematografici a cielo aperto a partire da giovedì primo luglio.

Il più grande raduno itinerante di filmmaker al mondo terrà spettacolo con la gara di short film girati da giovani filmmaker, italiani e stranieri, tra le vie del Borgo, sul Lago di Vico e lungo la Via Francigena durante una settimana di intensa attività, tra proiezioni di film di grandi registi internazionali, masterclass e, ovviamente, la produzione di cortometraggi.

Ecco alcuni nomi e le nazionalità dei registi che firmeranno le varie opere: Alejandro Ortega dalla Spagna, Aura Rosciano dal Venezuela, Denise Santos dal Portogallo, Emily Farnington dal Canada, Hamid Rasouli dall’Iran, Jules Baron e Vincet Rosec dalla Francia, Leandro Sosa dell’Argentina, Wyatt Feegrado dagli Stati Uniti. E dall’Italia: Vasco Ferrelli, Andrea Gallacci, Giuseppe Circelli, Damiele Mattioni, Lorenzo Baldi, Luca De Benedetti, Marco Napoli.

Tutti i filmmaker hanno risposto positivamente agli stimoli della città, che ha ispirato moltissime sceneggiature originali, che renderanno la competizione ancora più avvincente. Si sono confrontati con le imprese e le attività commerciali della città, con tutta la comunità che ha risposto offrendo ai giovani cineasti sincera ospitalità e generosità.

L’appuntamento è per mercoledì 7 luglio alle ore 21:00 presso il teatro comunale Ettore Petrolini per una coinvolgente sfida e un susseguirsi di film dai generi più disparati, dallo sperimentale al drammatico, dall’azione alla commedia.