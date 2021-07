Regione, Corrado: “Sempre più vicini ai piccoli comuni con bando Un paese ci vuole 2021”

NewTuscia – ROMA – “Siamo sempre più vicini ai Piccoli Comuni del Lazio. E’ on line l’Avviso pubblico Un Paese ci vuole 2021, un finanziamento di oltre 2,1 milioni di euro per il biennio 2022/2023 con il quale finanziamo progetti di riqualificazione urbana e di valorizzazione dei centri laziali con meno di 5.000 abitanti.

Le proposte che i piccoli comuni potranno presentare riguardano interventi per la sistemazione di spazi pubblici, il recupero di edifici, di aree verdi, di beni culturali, la realizzazione di percorsi pedonali o l’installazione di opere d’arte. E verrà prestata particolare attenzione ai progetti che tengano conto delle tradizioni locali, del patrimonio culturale immateriale e che coinvolgano attivamente la comunità e, in particolare, i più giovani. Una nuova, importante occasione per i territori della nostra Regione per rinnovarsi partendo dal patrimonio storico e naturale”.

Ogni comune potrà ricevere fino a 40.000 euro a fondo perduto per ogni proposta progettuale che dovrà essere presentata entro le ore 16 del 15 settembre 2021 tramite PEC all’indirizzo piccolicomuni@regione.lazio.legalmail.it.

Lo dichiara in una nota l’Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado.