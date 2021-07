Prende il via l’estate capranichese con gli eventi tradizionali del mese di luglio

NewTuscia – CAPRANICA – Si parte il 7 luglio, ricorrenza del Natale di Capranica, con il consiglio comunale straordinario che ogni anno tocca i temi più profondi del vivere cittadino. La nascita di Capranica, che in questo 2021 vuole essere simbolo della rinascita con un appuntamento incentrato su “Musica, Legalità e Senso Civico”, e la partecipazione straordinaria della Banda Comunale di Capranica che dopo lo stop imposto dal Covid torna finalmente ad animare le nostre serate.

Si prosegue nei giorni del 9 e 10 luglio con “Girodivino”, una vetrina espositiva ideale per la promozione delle cantine vinicole e delle aziende del territorio: 23 aziende vinicole della Tuscia dislocate in 8 punti, con la degustazione di un vino autoctono per ogni azienda. Il percorso si arricchisce di musica dai balconi, luci ed eventi che incentiveranno il visitatore a percorrerlo in pienezza. Il costo è di 15 € per 15 degustazioni comprendente il calice e la mappa del centro storico per partire alla scoperta delle eccellenze enoiche della Tuscia. Appuntamento dalle 19:30 in corso “F. Petrarca” nel Centro Storico di Capranica.

Nella serata di sabato 10 luglio l’atmosfera sarà arricchita con “Sogni di Luce”, occasione unica per immergersi nelle prestigiose vie del Centro Storico illuminate da candele e giochi di colori, in esclusiva Video mapping emozionale … e altre sorprese da ammirare dal vivo.

Domenica 11 luglio, nella splendida cornice del Tempio romanico di San Francesco, impreziosita dalla mostra di arte contemporanea “CAPRANICA: ovvero sotto i raggi del sole riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente” con la direzione artistica di Antonietta Campilongo”, si svolgerà la premiazione del miglior vino autoctono presente all’evento.

Luglio è anche mese della lettura. Nelle serate del 14, 15, 21 e 22 Luglio gli appuntamenti si spostano al Parco Pubblico “Nicolini” la presentazione di libri di autori locali. Temi variegati: thriller, nuove forme di comunicazione, riflessioni di vita e ambiente. Nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio appuntamento con: “Un Mercoledì da Lettori” – letture per famiglie e piccoli lettori 0-6 anni.

Arte, libri, ma anche cultura e spettacoli nel Luglio capranichese nell’ambito della manifestazioni del “Francigena Live Festival”.

Per i più piccoli nei giorni di venerdì 16 e 23 luglio alle 18.30 il Parco “Nicolini” diventerà scenografia per spettacoli teatrali dedicati ai bambini. In queste giornate gli eventi si spostano alle ore 21.00 al Parco Accoramboni, il giardino del Palazzo Comunale, con i due appuntamenti musicali recital pianistico ed il concerto in memoria delle vittime del Covid-19.

Teatro anche per i più grandi nei giorni del 17, 18, 24 e 25 luglio all’interno del cuore di Capranica in Piazza 7 Luglio.

Si ringraziano tutte le associazioni, le realtà locali e in particolare i gruppi di volontari, che come ogni anno aggiungono quel tocco di magia alle feste che solo la passione per il Paese sa dare.

Capranica vi aspetta per ripartire insieme e tornare a vivere un mese di leggerezza e spensieratezza nelle meravigliose vie del Paese.