Migranti, appello di Procaccini a Mattarella

NewTuscia – ROMA – “Il presidente Mattarella chieda subito al presidente Macron di prendersi i migranti illegali trasportati dalla nave francese SOS Mediterranee, ferma a sud della Sicilia in acque internazionali. Sono 572 persone, tra cui molti minori, che la nave ONG battente bandiera francese pretende di far sbarcare, come al solito, in Italia. E questo malgrado il porto di Marsiglia sia a poche ore di navigazione”.