Conferenza stampa mister Dal Canto e presentazione nuove maglie per la Viterbese

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO –

Oggi pomeriggio presso la Sala Regia del Comune di Viterbo si è svolta la presentazione alla stampa sportiva locale del neo

tecnico della Viterbese Alessandro Dal Canto ex tecnico del Siena e dell’Arezzo.

Il Presidente della U.S VITERBESE 1908 Marco Arturo Romano del Direttore Generale Francesco Pistolesi e del Direttore Sportivo Mauro Facci che si è dato molto da fare per allestire la nuova rosa per la stagione sportiva 2021-2022, oltre all’assessore allo sport del Comune di Viterbo Marco De Carolis, nella veste di padrone di casa e rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Viterbo che ha parlato dell’impegno del Comune di Viterbo in merito alla prossima ristrutturazione dello Stadio Enrico Rocchi .

E’ stata poi la volta del Presidente della Viterbese Marco Arturo Romano che nel suo intervento ha esordito ” questo è il mio terzo anno che sono presidente della Viterbese due anni difficili condizionati dal Covid, speriamo che il prossimo anno sarà l’anno della rinascita, finalmente con le presenze allo stadio con una capienza di 1000 spettatori a partita, sono molto soddisfatto del lavoro svolto dallo staff tecnico e societario”.

Abbiamo creato un gruppo coeso per realizzare un progetto a lunga scadenza, abbiamo avuto l’ok per la ristrutturazione del

nostro nuovo stadio Enrico Rocchi.”

Successivamente a prendere la parola è stato il tecnico Mr. Alessandro Dal Canto, che al suo esordio con la stampa sportiva locale ha esordito cosi” arrivo da una stagione deludente a Livorno, ho quindi un grande spirito di rivalsa, non mi piace sbandierare a quattro venti o fare promesse su quali saranno i nostri obiettivi, ma sono solo i risultati ottenuti a dare il responso spero di trovare un ambiente tranquillo, serve tanto lavoro quindi non faccio nessuna promessa perché preferisco parlare con i risultati ma spero di lavorare in un ambiente sereno. per il modulo di gioco posso adottare un 4-3-3 od un 4-3-1-2?”

“Per il momento afferma il neo tecnico gialloblù, siamo orientati verso la difesa a quattro, per il resto vedremo.

Murilo può agire sia da esterno che da seconda punta, stesso discorso per Volpicelli che la scorsa stagione ha fatto molto bene”.

Per quanto concerne al girone è importante anche se non in modo fondamentale in quanto nonostante ci siano molte piazze blasonate ma nel calcio nulla è scontato in quanto nessuna di queste ha vinto i Play-Off, quindi il fatto che il girone C sia considerato nettamente più forte degli altri è una leggenda.

Per quanto concerne il Girone B o C? a me personalmente non importa, non dobbiamo fasciarci la testa e qualsiasi sarà il girone, lo affronteremo al massimo“.

Il D.S gialloblù Mauro Facci ha affermato: sono molto felice che Mr. Dal Canto abbia accettato di venire a Viterbo, è un allenatore molto stimato nell’ambiente sportivo.

Sempre alla Sala Regia sono state presentate le maglie nuove della Viterbese per la prossima stagione agonistica 2021-2022, indossate per l’occasione da quattro giocatori gialloblù, Nicholas Bensaja, Marco Simonelli, Andrea Errico e dal portiere gialloblù Riccardo Daga.

Dopo la presentazione ufficiale delle nuove maglie della Viterbese la Viterbese si prepara a dare il via alla prossima stagione che partirà il 15 luglio con il raduno a Viterbo.

Nei giorni successivi, precisamente dal 25 luglio al 7 agosto, squadra e staff si trasferira presso l’hotel La Bastia di Soriano nel Cimino per l’inizio

della preparazione precampionato che verrà svolta presso il Campo Sportivo al di Canepina Rosato Palozzi .