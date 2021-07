Flaminia calcio, rosa della squadra che parteciperà al campionato di serie D 2021/2022

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Flaminia calcio Civita Castellana ha iniziato a muovere i primi passi per allestire la rosa della squadra che parteciperà al campionato di serie, D 2021/2022.

La stagione numero 14 consecutiva nel massimo campionato dei dilettanti nazionale ripartirà l’11 agosto in casa con l’inizio della preparazione che si svolgerà al Madami per i primi quattro giorni. Dal 16 la squadra rossoblù si trasferirà a Cascia per continuare a mettere a punto la condizione.

Quanto alle riconferme dei giocatori che, si aggiungo a quelle del tecnico Roberto Rambaudi, del diesse Gigi Coni, del team manager Federico Roscioli e del segretario generale Ottavio Macino, i primi quattro elementi inseriti nella lista dei confermati sono tutti giocatori locali: il capitano Francesco Lazzarini che taglia in traguardo della decima stagione, il difensore Matteo Massaccesi (2001) e i centrocampisti Alessandro Barduani (2002) e Matteo Giovannetti (2001). “ Siamo partiti dai nostri ragazzi – ha commentato il presidente Francesco Bravini – poiché continuiamo a credere nella valorizzazione dei giovani che stanno crescendo con noi. Non a caso nella scorsa stagione sono stati schierati quattro elementi tutti di Civita Castellana e questo è motivo di orgoglio. E con loro vogliamo proseguire”.

In allestimento anche una serie di amichevoli che saranno comunicate quanto prima.