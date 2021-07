NewTuscia – VITERBO – Proseguono i lavori per la riqualificazione delle pavimentazioni dei quartieri Barco e Pila. Nel pomeriggio di lunedì 5 luglio si procederà con via Carlo Cattaneo. A fornire aggiornamenti sugli interventi è l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che spiega: “È in fase di completamento l’asfaltatura di una delle due corsie di via della Pila. L’altra corsia verrà asfaltata verosimilmente nel mese di settembre, ovvero dopo che Enel avrà realizzato e completato un lavoro di scavo per il quale ha già chiesto autorizzazione al Comune.