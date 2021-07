NewTuscia – BASSANO ROMANO – È terminata anche la gara per la selezione dell’impresa che effettuerà i lavori a Via Roma. È in corso l’aggiudicazione.

A breve partirà questo importantissimo cantiere per il rifacimento della conduttura idrica e del manto stradale.

L’inizio dei lavori sarà comunicato tramite i canali istituzionali.

Avanti tutta!

Buon fine settimana a tutti!

Emanuele Maggi sindaco di Bassano Romano