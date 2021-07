Regione Lazio: L’estate riapre le porte di Palazzo Doria Pamphilj a San Martino

Tre mesi di eventi tra musica, teatro e approfondimenti culturali

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per gli appuntamenti estivi nello splendido Palazzo Doria Pamphilj di San Martino al Cimino, riaperto, dopo anni di chiusura, dalla Regione Lazio e gestito dalla società regionale LAZIOcrea che cura gli eventi in programma con la collaborazione della compagnia teatrale Danilo Morucci, Tuscia Film Fest- Italian Film Festival Berlin, Accademia delle Stelle e Le Chat Noir.

Si inizierà il 3 luglio per proseguire con tre mesi di incontri culturali, musica, teatro, spettacoli dal vivo, laboratori e workshop per i più piccoli.

Appuntamenti speciali e gratuiti saranno dedicati a Dante Alighieri a agosto, e a settembre, alle ore 18 alla sala Aldobrandini: esperti e studiosi del sommo poeta analizzeranno il suo rapporto con la Tuscia e la sua influenza nel territorio.

Sabato 3 luglio dalle ore 18:00 un percorso guidato in costume a cura della compagnia teatrale Danilo Morucci. A seguire domenica 4 luglio dalle ore 18:00 apertura straordinaria alla scoperta dello storico Palazzo con la guida dello studioso pamphiliano Colombo Bastianelli che racconterà fasti e accadimenti avvenuti nelle meravigliose sale, accompagnato da rappresentazioni teatrali con attori in costume d’ epoca che daranno vita ad intermezzi tratti dalla storia del borgo di San Martino al Cimino e da quella di Donna Olimpia, principessa del paese, che intorno alla metà del VII secolo fece ergere l’ edificio.

Il cortile ospiterà quattro serate a luglio e agosto, alle 21.30, dedicate al mondo del cinema e del vino, con ingresso gratuito: Registi, attori e sceneggiatori e produttori vinicoli locali racconteranno il fortunato connubio.

Alcune serate in agosto saranno riservati “al cielo”, con osservazioni astronomiche dei più interessanti oggetti celesti visibili al telescopio, accompagnati da un percorso conoscitivo della volta celeste: stelle, costellazioni e pianeti, sotto la guida di un astrofilo con ingresso gratuito.

Tante le proposte a cura di Parchi Lazio che ha programmato ogni fine settimana a partire da sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 10.30 alle 12.30 escursioni campestri gratuite nella Riserva Naturale del lago di Vico, alla scoperta di un paesaggio unico che vanta esemplari di faggi pluricentenari, rare biodiversità e uno dei laghi più belli dell’ Italia centrale.

A partire dal 4 luglio dalle 16.30 e per tutte le domeniche del mese per i più piccoli nel cortile dello splendido palazzo, workshop che li impegneranno nella realizzazione di maschere e burattini, inventare storie e praticare yoga, prima di “immergersi” nelle coinvolgenti fiabe pensate per loro a partire dalle ore 16.00, mentre alle ore 17.30 andrà in scena uno spettacolo ispirato alle fiabe di tradizione italiana a cura di Le Chat Noir, biglietto di ingresso 10 euro.

All’ingresso del magico Palazzo delle Fiabe i bambini verranno accolti da Principesse, Mostri e Cavalieri che li porteranno con loro in uno splendido viaggio alla scoperta del patrimonio fiabesco popolare italiano.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Link eventi: https://www.eventbrite.it/o/le-chat-noir-30882548111

Informazioni e prenotazioni a info@palazzodoriapamphilj.it 3336171498

Costo ingresso apertura straordinaria € 5

Costo ingresso percorso guidato € 10

Palazzo Doria Pamphilj è sostenuto da Fondazione Carivit. Si ringrazia Balletti Park Hotel.