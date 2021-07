Provoca incidente stradale e si da alla fuga senza prestare soccorso

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si era data alla fuga, omettendo di prestare soccorso, il conducente di una delle due vetture che il 25 giugno scorso, a Corchiano, nell’impatto contro una seconda vettura, aveva provocato il ferimento del guidatore, tanto da richiedere l’intervento del 118 con conseguente trasporto presso l’ospedale di Civita Castellana, dove gli erano state riscontrate lesioni personali da “traumi contusivi”, giudicate guaribili in diversi giorni.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, intervenuti sul posto, avevano raccolto e analizzato i frammenti derivanti dall’impatto e isolato quelli del veicolo fuggito, riuscendo a individuarne specificatamente marca e modello.

Successivamente, dall’analisi dei filmati acquisiti dal sistema di videosorveglianza del Comune, è stato possibile notare il transito dell’autovettura in fuga e individuare la targa, risalendo al proprietario che, raggiunto presso la propria abitazione, non ha potuto far altro che confermare le proprie responsabilità.

Per giunta, il veicolo era presente nei pressi dell’abitazione e riportava chiaramente danni compatibili con quelli cagionati dall’impatto.

Pertanto l’uomo, un sessantaduenne di Vignanello, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro stradale.