“Notte Europea dei musei 2021”, apertura straordinaria del Museo della Ceramica della Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Sabato 3 luglio il Museo della Ceramica della Tuscia aprirà le porte al pubblico dalle ore 20.30 alle 22.30 in occasione della diciassettesima edizione della Notte Europea dei Musei.

I visitatori potranno ammirare le collezioni esposte con la visita guidata dal personale del Museo e riceveranno in omaggio un volume d’arte messo a disposizione dalla Fondazione Carivit.

L’ingresso al museo è gratuito e senza obbligo di prenotazione.

L’accesso al Museo è consentito nel rispetto delle norme sul contenimento del contagio da COVID-19, pertanto per una visita in sicurezza possono entrare massimo 12 persone alla volta, è a disposizione il gel igienizzante per le mani, è necessario rispettare la segnaletica a pavimento e indossare correttamente la mascherina.

Per prenotazioni e informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonare al numero 0761 223674, o recarsi direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.