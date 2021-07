NewTuscia VITERBO – La tragedia in via Pieve di Cadore intorno alle 7.00 di questa mattina; un uomo di 78 anni, per cause ancora in via di accertamento, è precipitato dal quarto piano.

Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e la polizia per i rilievi del caso.