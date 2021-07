Enrico Mentana, Iaia Forte e Annalisa Canfora, Mario Tozzi e gli Hotel Supramonte: è il weekend di Caffeina Oro Festival

NewYuscia – CAPRAROLA – Dopo una settimana di grandi successi Caffeina Oro Festival 2021 si chiude in un crescendo: arriva infatti a Caprarola Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 sarà all’ombra di Palazzo Farnese sabato 3 luglio alle ore 21, evento di punta di un festival da ricordare, con il tutto esaurito per Aldo Cazzullo e Piero Pelù prima della storica ospitata di Francesco de Gregori: ma sono tantissimi ancora gli ospiti nel cartellone da decine di ospiti e incontri che si terranno a soli trenta minuti da Roma. Alle 22.30 di sabato 3 luglio non perdetevi lo spettacolo teatrale di Iaia Forte e Annalisa Canfora che ci porteranno nella storia d’amore di Virginia Woolf e Vita Sackville-West. Domenica 4 luglio gli ospiti di chiusura di Caffeina 2021 saranno il noto geologo Mario Tozzi e gli Hotel Supramonte, cantori della musica di Fabrizio de André che ci proporranno nel loro concerto.

Libri, autori e cultura sono ciò che tutti gli appassionati potranno trovare a Caprarola.Sabato 3 luglio alle 17 c’è il giornalista Giuseppe di Piazza, alle ore 18 lo spettacolo di Giovanni Scifoni, alle 20 sarà con noi Caterina Soffici. Domenica 4 luglio l’arte di Pierfrancesco Poggi e Nora Venturini, alle 19 l’appuntamento con Diego de Silva, alle 20 arriva a Caprarola Lia Levi: sono solo alcuni, questi, dei grandi nomi della letteratura e della cultura che saranno al centro dell’evento. In tutti i casi sarà possibile visitare Palazzo Farnese, uno dei gioielli del 1500 italiano, costruito sul declivo dei monti Cimini: una gita di piacere, insomma, cultura e immersione in un clima fresco e ventilato. Non mancherà la buona cucina della Tuscia.

Caprarola è pochi chilometri dalla Capitale. Il programma completo di Caffeina Oro Festival 2021 è su caffeinafestival.it e le prevendite sono aperte su DIYTIcket.

