Sabato 3 luglio a Vitorchiano la finale del torneo Fidelis Cup

NewTuscia – VITORCHIANO – Sabato 3 luglio si giocherà la finale del primo torneo di calcetto Fidelis Cup, svolto nel centro sportivo comunale di Vitorchiano, organizzato dalla neonata associazione FIDELIS in collaborazione con l’ASD Dimensione Nuoto.

Dodici le squadre partecipanti provenienti da ogni paese della Provincia, le finaliste che si contenderanno il titolo saranno i Galacticos contro lo Staff Edilizia Renzoni S.r.l.s., in palio per i primi classificati: 1000€ e cena presso la pizzeria “La Grotticella”; ai vicecampioni invece:

500€ in buoni spesa da “Phone Up” e cena al ristornate “La Fraschetta di Jack”.

Una delle tante iniziative proposte dalla nuova dinamica associazione vitorchianese, per tornare ad assaporare la normalità attraverso lo sport e la condivisione di attività, interessi e passioni.

Tra le altre cose, come afferma il presidente della Fidelis Matteo Maraga : ” L’unico modo per superare questo periodo è la collaborazione, il sentirsi tutti parte di un progetto che, come scopo comune, ha quello di tornare a vivere”.

“Non sarà una goccia nell’oceano che terminerà con il torneo” continua Maraga, “la collaborazione tra associazioni sarà il pilota che ci riporterà alla quotidianità.

Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, in particolare Edoardo Stefani, Leonardo Scorzoso e Leonardo Iannotti, che nonostante tutte le avversità incontrate sono riusciti a portare a termine un evento che sa tanto di successo.