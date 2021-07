Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 02/07/2021

Viterbo

Sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio. Nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +32°C.

Lazio

Sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio. Nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino tempo instabile al Nord-Est con nubi sparse e piogge su Emilia Romagna e Veneto, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Peggiora al pomeriggio con temporali sparsi sulle regioni del nord-est, sull’Emilia Romagna e la Lombardia, stabile ancora al Nord-Ovest. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità nelle zone interne con possibili temporali, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni, qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità sui rilievi peninsulari con possibili temporali, stabile sugli altri settori. In serata prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna, stabili o in diminuzione al Sud; massime stazionarie o in lieve calo.

