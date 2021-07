Baldini (CI): “Basta usare l’inglese nelle norme”

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – “Tutto questo modo di usare parole in inglese nella politica non fa altro che aumentare la confusione nel comprendere gli atti del governo e del Parlamento”.

Lo afferma Maria Teresa BALDINI, deputata di Coraggio Italia.

“Dobbiamo ricordare- aggiunge- che la popolazione anziana spesso, per vari motivi, non puo’ comprendere il senso di molti provvedimenti . Si dice che ‘ la legge non vuole ignoranza’ ma se non e’ titolata in italiano il problema e’ rilevante. Troppi riferimenti anglosassoni vengono usati in parlamento e in genere

nelle istituzioni. Un popolo assoggetta un altro popolo anche con elementi della lingua come la storia ci insegna. Coraggio Italia rispetta e vuole che sempre venga rispettata l’identita’ italiana anche nell’ambito linguistico. Parlare la propria lingua e’ un modo importare di affermare la propria identita’”.

