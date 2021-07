Arci, presentazione del libro Il sogno e la ragione – Da Harlem a Black Lives Matter

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 2 luglio alle ore 18:30 al circolo Arci “Il Cosmonauta” si terrà la presentazione del libro, diventato anche un film, Il sogno e la ragione – Da Harlem a Black Lives Matter di Daniele Biacchessi.

Daniele Biacchessi è giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, autore e interprete di teatro di narrazione, regista e produttore cinematografico. E’ direttore editoriale di Giornale Radio, direttore di Radio On, responsabile della collana Contastorie di Jaca Book e Presidente dell’Associazione Ponti di memoria. È stato caporedattore di Radio24-Il Sole24ore. E ancora prima ha lavorato per Rai, Italia Radio, Radio Regione, Radio Lombardia, Radio Popolare. È autore di 38 libri d’inchiesta e di narrazione su terrorismo, ambiente, mafie, resistenza e storia contemporanea.

Sono molti i personaggi raccontati in Il sogno e la ragione – Da harlem a Black Lives Matter. Parole, immagini, musica e documenti di archivio: tra gli altri Rosa Parks, John Lewis & The Big Six, Martin Luther King, Bob Kennedy, Malcom X, Angela Davis.

Un secolo di storia dei movimenti di protesta che si battono per i diritti civili e la loro influenza sui cambiamenti degli assetti della politica americana.

Circolo Arci Il Cosmonauta