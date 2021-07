Alessandro Cittadini è della Stella Azzurra Viterbo

NewTuscia – VITER BO – Inizia con un grande colpo di mercato la stagione 2021-2022 della Stella Azzurra Viterbo. Nel prossimo campionato di C Gold vestirà infatti la maglia biancostellata Alessandro Cittadini, nativo di Perugia, pivot di 2,07, carriera di straordinario livello ed assoluto top player della categoria. Il palmares di Cittadini non ha bisogno di alcun commento: esordio in serie A a 18 anni con Fortitudo Bologna, poi tante piazze illustri tra le quali Reggio Calabria, Livorno, Teramo, Sassari, Napoli, Rieti, Brescia e Trieste, una Coppa Italia, una Supercoppa, tanti campionati vinti, quarto posto all’Eurolega, 96 presenze in 8 anni di Nazionale con un bronzo agli Europei di Svezia ed un bronzo ed un oro ai giochi del Mediterraneo.

Nel 2019 a Trieste sveste la maglia da giocatore per indossare quella da allenatore. Ma l’anno successivo ritorna sul parquet in C Gold a Civitavecchia dove disputa un campionato eccellente. “E’ dallo scorso anno, che abbiamo tentato di portare Alessandro a Viterbo, ma la ristrettezza dei tempi non ci aveva permesso di concretizzare il trasferimento – afferma la dirigenza stellata.

Quest’anno abbiamo avuto l’occasione di partire subito con l’allestimento della nuova squadra e non ci siamo lasciati sfuggire questa grande opportunità. Tra l’altro con Cittadini abbiamo sottoscritto un accordo che oltre che in campo con la C Gold lo vedrà anche far parte dello staff tecnico del settore giovanile ed allenare una squadra Under. Oltre che sulle sue riconosciute qualità di giocatore di grande tecnica ed enorme esperienza, abbiamo voluto investire anche sulla sua esemplare professionalità che metterà a disposizione di coach Fanciullo per la crescita dei nostri ragazzi. Un binomio di notevole spessore che potenzia ulteriormente il livello organizzativo della Stella Azzurra Viterbo e la sua ferma volontà di investire in modo ancor più determinato nel

potenziamento del settore giovanile.

“Lo scorso anno insieme alla mia famiglia – chiarisce il nuovo acquisto dell’Ortoetruria – abbiamo fatto la scelta di stabilirci definitivamente in provincia di Viterbo. Per me giocare con la Stella Azzurra vuol dire continuare a fare quello che amo di più, giocare ed insegnare la pallacanestro. Poterlo fare

in quella che considero ormai la mia casa costituisce un’ulteriore soddisfazione. Per questo motivo, tra me e la società c’è stata subito grande volontà di poter collaborare insieme, non solo per l’immediato futuro da giocatore, ma per un rapporto duraturo che prevede anche il mio coinvolgimento nello staff tecnico. Sono felicissimo di poter avere anche la conduzione di un gruppo Under e di poterlo seguire nel suo progresso sportivo. Nella appena conclusa la stagione ho avuto modo di conoscere, da avversario, i miei prossimi compagni e la qualità della squadra viterbese. Per questo non vedo l’ora di entrare a far parte di

questa mia nuova famiglia per poter cogliere insieme quei risultati che tutti fortemente vogliamo.” Ad Alessandro Cittadini, che vestirà la maglia numero 5, il più sincero benvenuto tra noi ed un grande in bocca al lupo da tutta la Stella Azzurra Viterbo.