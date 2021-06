Rousseau, De Vito (M5s): “Grillo riporta Rousseau al centro della piazza”

NewTusc ia – ROMA – “E’ stato necessario l’intervento di Grillo per scongiurare di perdere quanto abbiamo costruito fino ad oggi”. Questo il commento della consigliera regionale del Lazio M5S Francesca De Vito all’indomani del messaggio di Beppe Grillo in risposta a Giuseppe Conte.

“Ciò che ha proposto Conte fino ad oggi – continua – ci avrebbe riportato indietro nel tempo sia per la visione di struttura verticistica che abbiamo sempre combattuto sia come percorso di costruzione della democrazia partecipata attraverso la piattaforma Rousseau, creatura fortemente voluta da Gianroberto Casaleggio”

“L’aspetto più grave è stato chiedere nei giorni scorsi ai Portavoce, in modo arbitrario, di non corrispondere più all’Associazione Rousseau quanto economicamente concordato. Ancor peggio, pur con contratto in essere, ci si è rivolti ad una società esterna contravvenendo a quanto scritto nello statuto. Contro questo, insieme ad altri portavoce, stavamo già procedendo con un esposto al fine di garantire il diritto agli iscritti e il rispetto degli accordi presi e firmati”

“Adesso è tempo di voltare pagina – conclude – di restare compatti e votare per il direttorio a 5 che gli Stati Generali hanno indicato. Inoltre dobbiamo riprenderci il ruolo che da dieci anni stiamo proponendo agli italiani, che ci ha premiato alle elezioni e dal quale ci siamo discostati, tradendo il voto, avvicinandoci a chi invece avremmo dovuto combattere”