Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 30/06/2021

Viterbo

Sole prevalente su tutto il territorio al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata si attendono velature in transito e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +27°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sia sulle coste sia sulle zone interne.

AL NORD

Instabilità in aumento al settentrione: al mattino ampi spazi di sereno, eccetto deboli piogge tra Trentino e Veneto. Peggiora al pomeriggio con temporali sparsi sulle regioni del nord-est e sull’Emilia Romagna; tempo in prevalenza asciutto altrove. In serata migliora con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge tra Trentino, Triveneto e Romagna.

AL CENTRO

Giornata pienamente stabile al mattino e al pomeriggio con ampi spazi di sereno. Si evidenziano solo locali piogge pomeridiane tra alta Toscana e Marche. Tempo stabile anche in serata con qualche velatura in transito, ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile sulle regioni meridionali, con cieli soleggiati e qualche addensamento tra Calabria e Sicilia al mattino. Nessuna variazione tra pomeriggio e serata, mentre in nottata avremo cieli poco nuvolosi sui settori peninsulari.

Temperature minime in generale calo e massime in lieve aumento al nord-ovest; in calo altrove.

