Montefiascone, incidente tra auto e motorino

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Per cause ancora da accertare, una vettura e un motorino si sono scontrate questo pomeriggio intorno alle 15.30 tra via Cassia Nuova e via Verentana.

Il ragazzo alla guida del mezzo a due ruote ha rifiutato il ricovero all’arrivo dei sanitari. Sul posto oltre ai tecnici del 118, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e la polizia locale.

Si sono verificati leggeri rallentamenti del traffico.