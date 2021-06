L’Albergo Etico promuove l’incontro con l’agricoltura sociale di Alicenova

NewTuscia – ROMA – I prodotti a marchio Sémina, realizzati dalle cooperative sociali Alicenova e Fattorie Solidali, sono i protagonisti degli aperitivi dell’Albergo Etico di Roma, hotel senza scopo di lucro che coniuga ospitalità e responsabilità sociale.

Giovedì 1 luglio 2021, presso la struttura che sorge nel cuore della capitale in Via Pisanelli 39, nelle vicinanze di Piazza del Popolo, a partire dalle ore 18 è in programma il Giovedì all’Etico. In occasione di questo aperitivo sarà possibile gustare i prodotti di agricoltura sociale, frutto dei progetti portati avanti dalle cooperative per favorire l’inserimento lavorativo e sociale di persone appartenenti a fasce deboli della popolazione e l’erogazione di servizi di utilità sociale all’interno delle aziende gestite.

L’obiettivo delle attività di agricoltura sociale è coniugare con efficacia ed efficienza l’inclusione di tali soggetti, promuovendo un modello di impresa agricola e di sviluppo locale sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Gli appuntamenti all’Albergo Etico si svolgeranno in sicurezza nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19. Si consiglia la prenotazione al numero 351.5403495 (anche WhatsApp). Per ulteriori informazioni: info@eticofood.it.