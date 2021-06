Granfondo dell’Est! Est!! Est!!!, un mese alla ripartenza

NewTuscia – MONTEFIASCONE – E’ ora di ricominciare. La Granfondo dell’Est! Est!! Est!!! Vuole riannodare il filo spezzatosi nel 2020, per colpa della pandemia: a lungo si era tentato di tenere in vita la gara, pensando anche a un evento sostitutivo, poi si è deciso di concentrare tutte le energie verso l’edizione del prossimo 25 luglio, quella che deve essere a tutti gli effetti la manifestazione della ripartenza e di un viaggio verso la normalità.

La prova laziale è inserita in ben tre circuiti: il Maremma Tosco Laziale che ha preso il via il 27 maggio con la Marathon dei Monti Lucretili; il Sentieri del Sole e dei Sapori, del quale costituirà il quarto appuntamento; l’Mtb Latium Legend, di cui sarà la sesta prova. Gli organizzatori si sono messi già all’opera e stanno perfezionando regolamento e percorsi, che saranno rinnovati soprattutto nella zona di partenza e arrivo.

Le iscrizioni sono gia aperte solo on line al costo di € 30,00 Epicentro della corsa saranno gli impianti sportivi di Via Contadini, da cui verrà data la partenza per categorie alle ore 9:30. Sarà anche l’occasione per riscoprire le bellezze del borgo viterbese di Montefiascone e dare un po’ di linfa al turismo locale e alle sue ricchezze artigianali, per un weekend diverso dal solito, ridando fiato all’economia locale come sta facendo la Mtb in queste settimane. Ripartire significa anche questo…

Per informazioni: Scuola Mtb Montefiascone Asd, tel. 328.8281893, www.montefiasconegranfondo.it