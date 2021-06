Coronavirus, D’Amato: “51 nuovi casi positivi (+5)”

NewTuscia – ROMA – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-2026) e oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 17mila test, si registrano 51 nuovi casi positivi (+5), 7 decessi (+5), i ricoverati sono 140 (-1). I guariti sono 216, le terapie intensive sono 49 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 0,7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma citta’ sono a quota 26.

Vaccini: superati 5,2 milioni di prime dosi somministrate. Raggiunto il 42% di seconde dosi della popolazione over 18.

Partita oggi operazione delta per vaccinazione con i camper ad accesso diretto sia in località montane, sia in località balneari: al via con Arcinazzo Romano e Affile (Asl Roma 5), e al lido di latina (Asl Latina).

Programma in corso di aggiornamento:

– Asl Viterbo, vaccinazione dalle 9 alle 16 nei giorni: 1 luglio, Montalto di castro – 3 luglio, Valentano.

– Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: 30 giugno e 1 luglio, Latina – 2 e 3 luglio, Sabaudia; 4 e 5, luglio San Felice Circeo – 6 e 7 luglio, Terracina – 8 e 9 luglio, Sperlonga – 10 e 11 luglio, Gaeta – 12 e 13 luglio, Formia – 14 e 15 luglio , Spigno Saturnia – 16 e 17 luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 luglio, Fondi.

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 4 luglio, Cantalice – 7 luglio, Borgorose – 8 luglio, Poggio Moiano (osteria nuova) – 12 luglio, Castel Sant’angelo – 14 luglio, poggio mirteto – 27 e 28 agosto, rieti.

Monitoraggio; S. Gallicano effettuati 10mila test antigenici e molecolari alle persone senza fissa dimora e a immigrati irregolari anche in collaborazione con l’elemosineria apostolica vaticana, 3% positivo.

Oggi zero decessi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo.

Asl Roma 1: 9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi;

Asl Roma 2: 7 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: 10 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 4: 1 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma: 11 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma: 6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 7 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella asl di Latina si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi;

Nella asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi;

Nella asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registra 0 decesso;

Nella asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.