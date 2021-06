Camera di Commercio di Viterbo: Dino Guadagnini va in pensione

NewTuscia – VITERBO – Bernardino Guadagnini, per tutti Dino, un’altra colonna della Camera di Commercio di Viterbo, ha timbrato oggi per l’ultima volta con il suo badge in quel di via Fratelli Rosselli.

Una vita dentro l’Ente camerale, persona sempre disponibile con tutti, colleghi ed amici, Dino Guadagnini lascerà certamente un grande vuoto tra gli uffici della Camera di Commercio di Viterbo.

Tifosissimo della Lazio, Dino è persona versatile e dai mille interessi.

A Dino Guadagnini va il saluto dei colleghi e della nostra redazione.