“AnimaMente”: dal 5 luglio al via laboratori gratuiti per bambini e ragazzi di Ponte di Nona

Le iniziative rientrano nel percorso progettuale “L’empowerment dell’adolescenza attraverso la cultura e la promozione del territorio” realizzato da Consorzio Innopolis con il contributo del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri (Bando Educare).

E’ partito nelle scorse settimane il progetto “L’empowerment dell’adolescenza attraverso la cultura e la promozione del territorio”, realizzato da Consorzio Innopolis e finanziato dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Bando EduCare.

Si tratta di un percorso che mira a stimolare la formazione degli adolescenti e la riappropiazione di spazi e socialità, passando per la conoscenza/valorizzazione del territorio, in risposta alle problematiche connesse alla pandemia da Covid-19. Il quartiere scelto per questa sperimentazione della durata di sei mesi è Ponte di Nona, nel VI Municipio di Roma, che vanta un’altissima percentuale di famiglie con figli minori residenti.

Il progetto “L’empowerment dell’adolescenza attraverso la cultura e la promozione del territorio” coinvolge bambini e ragazzi della fascia d’età 6-14 anni con l’obiettivo di dare loro concrete opportunità di crescita. Tra gli obiettivi c’è la “promozione di interventi di educazione non formale per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso attività, anche all’aperto. esplorando soluzioni alternative e creative affinché i minori possano godere dei propri diritti al riposo, al tempo libero, alle attività ricreative, culturali e artistiche anche in tempi di Covid”, spiega Consorzio Innopolis. Parte fondamentale avrà, inoltre, la “promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità e della valorizzazione del patrimonio culturale locale”.

Tra le attività offerte gratuitamente dal progetto ci sono i laboratori denominati “AnimaMente” che vertono su discipline come teatro e nuove tecnologie. Le attività formative partiranno lunedì 5 luglio e saranno ospitate negli spazi del Castello di Lunghezza.

Di seguito il dettaglio sui laboratori gratuiti in partenza:

Laboratorio Teatrale e di Espressività (docente Gisella Giancarli – Attrice; età di riferimento 6-10 anni): Temi affrontati: storytelling, educazione alla affettività, salute e benessere psicologico e sociale, narrazione dei cambiamenti e delle emozioni. I bambini lavoreranno su autostima e conoscenza delle proprie potenzialità nel rispetto delle caratteristiche di ognuno. Alla fine del percorso verrà realizzata una rappresentazione teatrale che racconti il percorso fatto

Laboratori di Cinema e cortometraggio (docenti Walter Veccia, video maker, e Andrea Ferrara musicista; età di riferimento 11-14 anni): il laboratorio prevede una parte teorica ed una pratica. Prevista la formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie per la realizzazione e l'editing di video e la formazione su come realizzare un racconto in immagini partendo da una storia. I ragazzi lavoreranno attivamente alla realizzazione di un cortometraggio che racconti la vita a Ponte di Nona e realizzeranno, grazie alla presenza di un esperto musicista, alla creazione di musiche inedite che faranno da sottofondo al prodotto finito

Laboratorio di Fotografia (docente Marco Di Marcantonio, fotografo e formatore; età di riferimento 11-14 anni): Si tratta di un corso base di fotografia, strutturato appositamente per i ragazzi, che presenta come obiettivo non solo l'apprendimento dei rudimenti fotografici ma anche quello di raccontare Ponte di Nona attraverso l'organizzazione di una mostra fotografica al termine delle lezioni.

Laboratorio di Progettazione partecipata: il laboratorio prevede la costruzione di una comunità educante mediante il protagonismo giovanile e svilupperà il tema "Il territorio che vorrei". Verrà lanciata una call finalizzata a sollecitare nei giovani l'attenzione per il proprio contesto e che mira alla raccolta di idee per un nuovo sviluppo territoriale.

Tutti i prodotti realizzati nell’ambito del percorso formativo “AnimaMente” verranno presentati al territorio in un evento finale che siglerà la conclusione del progetto e la sintesi degli obiettivi raggiunti.

Per informazioni su iscrizioni e partecipazione ai laboratori:

– Segreteria: cell 327 615 2227

– Pagina Facebook https://www.facebook.com/empadolescenzapontedinona