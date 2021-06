Academy Box Art, mostra collettiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il 1° luglio 2021 alle ore 17.30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della mostra collettiva degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo all’interno della rassegna Academy Box Art Viterbo, presso lo Spazio Pensilina in Piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) a Viterbo.

Sarà l’occasione per apprezzare le migliori opere degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Viterbo realizzate durante il percorso di studi biennale e triennale nei vari dipartimenti di: Pittura, Scultura, Fotografia, Graphic Design, Fashion Design, Scenografia, Restauro, Cinema e Televisione, Valorizzazione dei Beni Culturali.

La mostra, coordinata dal Prof. Antonio Rocca, si conferma come un’occasione di collegamento tra la città e l’arte contemporanea. Una possibilità per gli studenti di mettere i propri lavori in comunicazione con il pubblico, creando un confronto costruttivo e stimolante.

Durante le visite allo spazio espositivo e la partecipazione agli eventi gli ospiti avranno anche modo di prendere visione dell’offerta formativa dell’Accademia, sempre in prima linea nel recepire le direttive ministeriali per adeguarsi a quelle che sono le normative vigente. L’offerta formativa prevede 9 lauree triennali e 8 lauree magistrali (biennali), rivolte a dei percorsi professionalizzanti di altissimo livello. Saranno quindi attivi gli Open Days, rivolti agli studenti delle scuole superiori ed ai genitori, in cui sarà possibile parlare in presenza con i docenti ed il nostro personale per avere informazioni sulle iscrizioni al prossimo anno accademico.

In questo anno difficile l’Accademia ha deciso di mettere a disposizione delle esclusive borse di studio che verranno assegnate attraverso un Contest al quale potranno partecipare i ragazzi delle scuole superiori. Ai più meritevoli sarà offerto il 50% di sconto sulla retta di frequenza del primo anno del triennio e del 40% per il primo anno del biennio di specializzazione.

L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” è una Istituzione legalmente riconosciuta dal MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del settore AFAM Alta Formazione Artistica e Musicale, che rappresenta il più alto grado dell’Istruzione Artistica. I Diplomi Accademici di primo e secondo livello sono equiparati ai Diplomi di Laurea.