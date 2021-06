Nepi. Serata live e leccornie di mare a “Il pesce fuor d’ acqua”

Il 3 luglio la voce di Madalina Iulia Greco accompagnerà le gustose pietanze di pesce

NewTuscia – NEPI – Serata di musica e buona cucina a “Il Pesce fuor d’ acqua”, che sabato 3 luglio dà ufficialmente il via agli eventi della stagione estiva.

E sabato, il primo appuntamento con la proposta di solo pesce che prevede: Salmone marinato agli agrumi con burrata e mandorle sfogliate, raviolo al granchio con gambero, pachino e salicornia, filetto di San Pietro con olive taggiasche, datterino, capperi e pinoli, per finire con una mousse al cioccolato bianco con mango e pesca su crumble alle mandorle. Ad accompagnare le portate una selezione di vini Franciacorta, Vermentino e Hochkofler Riesling.

La serata sarà allietata dalla splendida voce della giovane cantante emergente Iulia Greco, nata in Romania ma da sempre in Italia, prima a Frosinone e ora a Nepi. che presenterà “Umanamente“, brano da lei scritto e composto, per la Honiro Music, etichetta che ha lanciato Ultimo.

Special guest il coreografo Franco Miseria, da sempre amante della Tuscia e dei suoi luoghi incantati.

“Il pesce fuor d’ acqua”, propone ogni giorno solo pescato freschissimo: tartare di pesce crudo, impepata di cozze, battuto di gamberi, e un tonnarello allo scoglio, che fa partire i romani dalla capitale per venirlo ad assaporare qui, sono solo alcuni piatti di una cucina che vuole rimanere familiare ma eccellente.

E fuori dal piatto, la gestione di Cosmina, che vi riceverà con calore e simpatia.

“Il pesce fuor d’ acqua” è pronto ad accogliervi nel suo grazioso spazio esterno, in un piccolo e curato parco d’ olivi, da cui si possono ammirare le mura borgiane, per festeggiare la ripartenza tra musica live e tanto buon pesce.

Costo della serata 45 euro (bevande incluse)

info e prenotazioni 380.53.21.260

IL PESCE FUOR D’ACQUA