Italia-Austria, cronaca di una festa di piazza (aspettando il Belgio)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Alla fine gli appelli del capitano della Nazionale Leonardo Bonucci e del Setterosa, in allenamento alla piscina comunale di Viterbo hanno portato fortuna. Sì, perché fuori dalla parrocchia San Leonardo Murialdo, sabato sera, tanta gente ha voluto seguire e tifare la Nazionale italiana che era impegnata per gli ottavi di finale dei Campionati Europei contro l’Austria. Un’attesa molto sentita da parte del pubblico che, tra bandiere tricolori, magliette azzurre e coreografie di ballo di gruppo da parte di alcune signore, ha assiepato, nel rispetto delle regole anticovid, le sedie messe a disposizione dall’organizzazione. Bonucci e la Nazionale rosa di pallanuoto hanno voluto fare sentire la loro voce a Viterbo, da una parte il giocatore simbolo di Viterbo, arrivato dalla Tuscia alla fascia di capitano azzurro, dall’altra le ragazze del Setterosa, venute nel centro federale Fin di Viterbo e, con la città dei papi, legate al sogno europeo di Bonucci e compagni. Un tuttuno che, sabato sera, si è sentito forte.

In beneficenza, ancora una volta, il ricavato della serata che è stato anche questa volta adeguato ad una manifestazione come la visione dell’Europeo.

Una partita intensa Italia-Austria, che si pensava che gli azzurri potessero vincere in modo più rapido e, invece, si è arrivati fino ai supplementari. Fino al gol di Federico Chiesa che, con una magia, verso la fine del primo tempo supplementare ha fatto esplodere i viterbesi alla parrocchia del Murialdo e, poco dopo, il raddoppio di Pessina, che ha tolto gli incubi per una prestazione ottima degli austriaci, mai domi e che, poco prima della fine delle ostilità, hanno accorciato le distanze. Un gol annullato e un fallo dubbio da rigore per gli austriaci, insieme ad un palo all’inizio della partita, hanno finito di condire un piatto davvero gustoso per un match che ha fatto palpitare i cuori di tutti i viterbesi intervenuti all’evento.

Un plauso all’organizzazione ed a tutti coloro che, con spirito solidale, hanno partecipato per dare il cibo alla gente, il service e, dicevamo, la brillante coreografia messa in “scena” da alcune signore della parrocchia tra creste e chiome tricolori e magliette azzurre.

Ora si replica venerdì 2 luglio e, davanti a noi, ci sarà il Belgio, giustiziere dei campioni d’Europa uscenti del Portogallo. Servirà l’impresa e, tutti noi, saremo in prima linea per sperare in un nuovo miracolo azzurro!