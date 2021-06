Giovanni Corona eletto membro della consulta Giovani Anci Lazio

Un sentito ringraziamento al mio partito, Forza Italia, per il quale mi onoro di militare da sempre, sin dal primo giorno in cui decisi di intraprendere la strada della politica e del lavorare al servizio e per il bene delle comunità e delle persone.

Un ringraziamento speciale va al nostro Senatore Francesco Battistoni che tiene unita una grande squadra nel viterbese coordinata in modo impeccabile dal Commissario Andrea Di Sorte . Grazie al mio Sindaco Sergio Caci senza i cui preziosi insegnamenti il mio percorso non sarebbe stato lo stesso.

Come sono solito fare metterò tutto me stesso in questo nuovo incarico, cercando di portare risultati concreti per il paese”.