Tarquinia, San Giovanni Battista: celebrato il protettore dell’Ordine di Malta

NewTuscia – TARQUINIA – Nel pomeriggio di ieri si sono svolte in Tarquinia le tradizionali celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine di Malta, presso la Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano, legata all’antica Commenda dei Giovanniti.

La Liturgia Eucaristica è stata presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, con la partecipazione del Parroco Don Augusto Baldini, Croce Pro Piis Meritis della Sacra Religione.

Al termine del rito, il Delegato, Avv. Roberto Saccarello, ha ringraziato a nome dei Confratelli e dei Volontari presenti, il Presule, le Autorità civili e la Comunità parrocchiale nelle sue varie componenti.

Il Delegato ha inoltre provveduto a consegnare al Vescovo un’offerta per le attività caritatevoli diocesane.