L’esperienza di Augusto Quarta al centro dell’attacco bianco azzurro

NewTuscia – TUSCANIA – Il centrale Augusto Quarta indosserà la prossima stagione la maglia della Maury’s Com Cavi Tuscania. Nato a Bologna 28 anni fa, Quarta ha giocato lo scorso anno a Portomaggiore e può vantare una lunga esperienza sui campi della serie A2 (Potenza Picena, Castellana Grotte, Massa, Reggio Emilia). Due metri di altezza, la passata stagione, con i suoi 65 muri, ha superato i 200 muri punto in serie A. 161 i punti totali messi a segno con la maglia di Portomaggiore, conditi anche da 18 ace a fronte di appena 14 errori.

Il centralone bolognese può vantare anche due promozioni in Superlega, la prima con Potenza Picena nel 2015 e la seconda con Castellana Grotte nel 2017.

Quali i motivi della scelta di venire a giocare nella Tuscia?

“Tuscania è una società ben strutturata ed organizzata con molti anni di esperienza in A2 e pertanto ho immediatamente accettato l’occasione che mi ha offerto: vorrei tanto tornare in A2 con questa squadra. Ho un carattere molto competitivo e voglio giocare sempre e solo per vincere, l’unico stimolo di ogni vero sportivo”.

Che impressione ti ha fatto il nuovo coach, Sandro Passaro?

“Il colloquio con l’allenatore è stato molto cordiale e costruttivo. Abbiamo immediatamente condiviso gli obiettivi della prossima stagione e ci siamo subito trovati in perfetta sintonia. Non lo conosco di persona ma nell’ambiente pallavolistico è noto per la sua competenza e la sua professionalità, sono certo che ci troveremo bene insieme”.

Quali traguardi ti poni per la prossima stagione?

“L’obiettivo primario è quello di essere utile alla squadra per conseguire la promozione in serie A2. Conosco il valore dei miei futuri compagni e con l’aiuto dei tifosi della famosa Bolgia ci proveremo con tutte le nostre forze”.

Conosciamoci meglio. Cosa ti piace fare nel tempo libero?

“Durante l’estate mi dedico ad attività sportive non agonistiche: bicicletta, nuoto, beach volley che mi rilassano molto”.

CARRIERA

2020/2021 A3 Sa.Ma. Portomaggiore

2019/2020 B Portomaggiore (FE)

2018/2019 A2 Conad Reggio Emilia

2017/2018 A2 Acqua Fonteviva Massa

2016/2017 A2 BCC Castellana Grotte

2015/2016 A2 Volley Potentino Potenza Picena

2014/2015 A2 B-Chem Potenza Picena

2013/2014 B1 Universal Pallavolo Carpi (MO)

2011/2013 B1 Pallavolo Olbia (SS)

2010/2011 B2 Gran Volley Bologna

Tuscania Volley