Seconda commissione in riunione domani 25 giugno

NewTuscia – VITERBO – Seconda commissione consiliare convocata in via d’urgenza per domani 25 giugno alle ore 11, in modalità videoconferenza. All’ordine del giorno, la proposta di deliberazione consiliare n. 27 del 9/6/2021, avente per oggetto “Approvazione piano economico finanziario PEF 2021”, relativo ai costi di servizio gestione riferiti ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif, come integrato e modificato dalla deliberazione n. 493/2000/R/Rif, e determinazione della tariffa sui rifiuti anno 2021.