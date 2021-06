Raid degli Etruschi, attenzione ai divieti

Dalle ore 15 del 25 giugno divieto di sosta su piazza della Rocca

NewTuscia – VITERBO – Torna il Raid degli Etruschi, il raduno turistico internazionale di auto storiche organizzato dall’Etruria Historic Racing club. Per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa, sono stati disposti alcuni provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare per domani 25 e sabato 26 giugno (ord. 295 del 21/6/2021, polizia locale). Si segnalano le principali disposizioni:

Per la giornata di venerdì 25 giugno:

– dalle ore 20 fino a cessata necessità, possibili deviazioni e/o sospensioni temporanee della circolazione durante il transito dei veicoli partecipanti alla manifestazione nel tratto piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi (tratto interessato), via Matteotti, piazza della Rocca, via San Faustino e via Cairoli;

– dalle ore 15 alle ore 21 divieto di sosta nell’area di parcheggio di Valle Faul, lato via El Alamein, nella parte indicata da apposita segnaletica (circa 30 posti auto).

– Per quanto riguarda piazza della Rocca sarà istituito il divieto di sosta sull’intera piazza, a partire dalle ore 15 fino a termine manifestazione. Dalla stessa ora, ovvero le 15, sulla stessa piazza, potranno essere applicate ulteriori misure riguardanti l’interdizione o la deviazione del traffico veicolare, e comunque con le seguenti deroghe:

i veicoli provenienti da via Matteotti verranno fatti transitare in direzione piazzale Gramsci, sulla corsia transennata predisposta per lo scorrimento del traffico locale, da fine via Matteotti a Porta Fiorentina/piazzale Gramsci. I veicoli provenienti da piazzale Gramsci in direzione piazza della Rocca verranno fatti transitare nella corsia esterna della piazza (lato Museo Albornoz), con l’obbligo di proseguire in direzione via S. Faustino/piazza S. Faustino;

– dalle ore 19 in via Amendola sarà istituito il divieto di sosta e di circolazione a tutte le categorie di veicoli. I flussi veicolari provenienti da piazza S. Faustino, piazza Sallupara, via del Pavone, via S. Giovanni Decollato verranno fatti defluire in direzione via Cairoli o via Signorelli;

dalle ore 19 i veicoli transitanti in via Chiodaroli e via della Pettinara verranno fatti defluire in direzione via del Pavone/via Cairoli;

– dalle ore 07,30 alle ore 10, in piazza San Lorenzo sarà consentita la circolazione e la sosta dei veicoli partecipanti alla manifestazione e agli autorizzati;

– dalle ore 17 alle ore 23 ai veicoli partecipanti sarà consentita la sosta sul marciapiede antistante la chiesa degli Almadiani.

Per la giornata di sabato 26 giugno:

– dalle ore 7,30 alle ore 10, e comunque fino a cessata necessità, sarà consentita la sosta dei veicoli partecipanti alla manifestazione in piazza del Plebiscito.

Gli agenti di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale, durante tutta la durata della manifestazione, potranno intervenire con ulteriori deviazioni e interruzioni del traffico.