Nicola Zamboni taglia l’erba del Parco del Pilastro, Ciambella: “Grazie di cuore, il Comune di Viterbo irricevibile”

NewTuscia – VITERBO –“Quando per liberare una città dalle erbacce si arriva al punto che a intervenire siano i cittadini, allora vuol dire che chi amministra ha semplicemente fallito. Nicola Zamboni , un imprenditore agricolo, in questi giorni ha ripulito da solo tutto il parco tra il centro commerciale Tuscia e il quartiere Pilastro, restituendo l’area verde alla fruizione di bambini, anziani e famiglie. Le immagini non hanno bisogno di commenti. Ho già avuto modo di ringraziare telefonicamente Nicola per il servizio non dovuto reso all’intera comunità. Ma ci tenevo a farlo anche pubblicamente. Grazie. Nicola mi ha spiegato che ha contattato uno dei fondatori di Viterbo Clean Up, con il quale stanno programmando interventi simili in altre zona della città”.