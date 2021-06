Estate a Montalto, gli eventi del fine settimana

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’amministrazione comunale dà il via agli eventi estivi 2021. Un ricco programma che, nonostante l’emergenza epidemiologica in corso, spazia dalla cultura alla musica, al teatro.

Questi gli appuntamenti del fine settimana. Venerdì 25 giugno alle ore 21:00 “Spettacolo di Hip Hop” – Associazione Sport Mix Due – Arena esterna Teatro Lea Padovani; venerdì 25 giugno alle ore 21:30 “Racconti di Stelle” – Cooperativa Le Ali – Parco naturalistico e archeologico di Vulci – per info e prenotazione obbligatoria: 3284689226 (Giovanni) oppure 3334377531 (Michele).

Sabato 26 e domenica 27 giugno dalle ore 16:00 “Coppa Italia di serie D Femminile – Fipav Lazio – Palazzetto dello Sport – Montalto di Castro (evento a porte chiuse). Sabato 26 giugno dalle ore 16:30 alle ore 20:30 “Primo raduno tecnico Città di Montalto” – Polisportiva Montalto e Uisp Viterbo – Stadio comunale A. Martelli – Montalto di Castro (iscrizione obbligatoria segreteria@montaltosport.it – aperto a tutte le fasce d’età). Domenica 27 giugno dalle ore 10:00 alle ore 19:00 “Dipingiamo il cielo” – Laboratorio per bambini – Associazione MusicArte – Viale dei Pini (Prato vicino alla rotatoria) – Pescia Romana.

Domenica 27 giugno alle ore 21:00 “Eclettrica – Elsa Martignoni in concerto” – Arena esterna Teatro Lea Padovani – Montalto di Castro – Ingresso libero (fino ad esaurimento posti disponibili).

A Montalto Marina, presso il Pit (Punto di informazione turistica) di via Tevere è stata allestita la mostra di pittura “Uno di voi” di Massimiliano Mannozzi, visibile fino al 30 giugno.

Per quanto riguarda gli eventi sportivi è in programma presso lo stadio comunale Martelli, dal 26 giugno al 10 luglio, “Valencia Summer Camp 2021”: un campus estivo in cui i ragazzi saranno impegnati per una settimana tra allenamenti di calcio e divertimento.

Per gli amanti dell’archeologia e della natura, presso il parco naturalistico e archeologico di Vulci tanti gli appuntamenti in programma (per info: 0766/870179-0766/89298).