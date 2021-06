Coronavirus, D’Amato: “97 nuovi casi positivi ( = )”

NewTuscia – ROMA – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (-255) e oltre 13mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 97 nuovi casi positivi ( = ), si registrano 3 decessi (+1), i ricoverati sono 254 (-2). I guariti sono 335, le terapie intensive sono 74 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 65.

Vaccini; oggi nel Lazio raggiunte 4,9 milioni di somministrazioni, Lazio prima regione italiana per dosi somministrate ogni 100mila abitanti.

Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini primo ospedale pubblico in Italia per integrazione digitale, sviluppo dei servizi a distanza e utilizzo dell’intelligenza artificiale secondo il World’s Best Smart Hospitals 2021, elaborato da Newsweek in collaborazione con la società ‘Statista’ che ha sviluppato un elenco di 250 ospedali nel mondo che si avvalgono al meglio delle tecnologie più avanzate. In classifica anche altri ospedali del Lazio: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Policlinico Universitario A. Gemelli e policlinico universitario campus biomedico.

Asl Roma 1: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 3: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 3 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 9 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 12 nuovo caso nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 8 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Latina sono 5 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatto di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Frosinone si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatto di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi”.

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.