Santa Severa: il 24 giugno concerto di beneficenza con Le quattro stagioni di Vivaldi

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Giovedì 24 giugno alle 21.00 nel Cortile delle Barrozze al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, il gruppo da camera ” Musica Eccelsa“, in collaborazione con Orchestra Sinfonica Città di Roma, con direttore e solista Valerio Conti, eseguirà “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, tratte dalla raccolta di concerti Op 8 denominata Il Cimento dell’Armonia e dell’inventione.

Il progetto del concerto “Le quattro stagioni di Vivaldi” nasce dall’incontro tra il Maestro Valerio Conti ed un bambino di cinque anni e mezzo che ha iniziato ad amare il violino e la musica classica guardandolo suonare nei suoi video. L’incantevole sensazione che traspare da un bambino non verbale nel comunicare attraverso la musica classica le sue emozioni ci ha portati ad unire queste due realtà.

Il ricavato della vendita dei biglietti andrà in beneficienza alla Onlus Steps ABA che finanzia progetti inclusivi per bambine e bambini nello spettro dell’autismo. Tra i vari progetti finanziati uno riguarda proprio la musica.

Ad introdurre il concerto sarà il consigliere regionale Emiliano Minnucci e concluderà la serata l’onorevole Luca Rizzo Nervo che ha da poco presentato un’interrogazione parlamentare sulle terapie ABA affinché vengano riconosciute dalle AUSL in quanto riconosciute come terapia elettiva dall’Istituto Superiore di Sanità, senza che le famiglie debbano ricorrere al tribunale per il riconoscimento delle stesse.

L’orchestra è composta dai seguenti musicisti:

Vìolini Primi :

Corrado Stocchi

Giorgio Tentoni

Giulia Pavan

Vìolini secondi:

Fabrizio Bono*

Andrea Cacopardo

Viole:

Claudio Ugolini

Licia Zingale

Violoncelli:

Giacomo Pecorella

Emilia Zlugocka

Contrabbasso:

Raffaele Iannicelli

Basso continuo:

Luca Proietti

Violino Solista: Valerio Conti

Costo biglietti: € 25.00

Prevendita on line https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=4D373965-A388-E00C-3823-017A09C058A2&catalogid=33D571D4-7D5C-85A6-42A8-017A0B8BB275&lang=it e in biglietteria all’interno del castello

Castello di Santa Severa