Passeggiata tra stelle e Dante venerdì a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 25 giugno tornano gli appuntamenti estivi serali alla scoperta e riscoperta della nostra città e non solo. Alle 19.45 dall’info point della pro loco in Via San Lorenzo partirà una suggestiva passeggia ta guidata sui luoghi di Dante a Viterbo.

Ci faranno compagnia, dall’Inferno al Paradiso, Guido di Monfort, il Conte Ugolino e Ruggero della Gherardesca, Papa Martino IV e il suo amore per le anguille del lago di Bolsena, Giovanni XXI, “l’ispanico”, nonchè l’unico Papa che Alighieri colloca nel Paradiso della sua Commedia, e tanti altri luoghi e personaggi legati alla nostra città e alla nostra terra. Giungeremo poi in un posto suggestivo, a ridosso delle mura del centro storico dove, grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili di Viterbo e all’ausilio di telescopi professionali, alzeremo gli occhi al cielo per scrutare luna, stelle, galassie lontane e raccontare brani di affascinante mitologia celeste. Una serata suggestiva ed unica per godere della bellezza della nostra città in un modo assolutamente piacevole e diverso riappropriandoci della notte….

Info e prenotazioni : segreteria@prolocoviterbo.it – 393 3232478 – 333 5291020