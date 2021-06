Il cardinale Pietro Parolin inaugura il Festival dell’Ecologia Integrale

Il 24 giugno, alle ore 17,30, in piazza Cripta di Santa Lucia Filippini a Montefiascone. Il segretario di Stato Vaticano terrà la lectio magistralis “Nel creato tutto è in relazione: ritrovare i legami”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il cardinale Pietro Parolin inaugura la prima edizione del Festival dell’Ecologia Integrale a Montefiascone (VT). Piazza Cripta Santa Lucia Filippini, il 24 giugno alle ore 17,30, farà da sfondo all’apertura della manifestazione con i saluti istituzionali del segretario di Stato Vaticano Parolin, del vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, dell’arcivescovo titolare di Montefiascone e segretario della Congregazione delle Cause dei Santi Fabio Fabene, del commissario straordinario del comune di Montefiascone Anna De Luna e del generale Davide De Laurentis, vice comandante Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. Conduce Massimo Massari. Il cardinale Parolin terrà, a seguire, la lectio magistralis “Nel creato tutto è in relazione: ritrovare i legami”, con la moderazione affidata al professore Mario Morcellini, direttore Alta Scuola Comunicazione e Media Digitali di Unitelma Sapienza.

La sera, alle ore 21, nella splendida Rocca dei Papi si esibirà in concerto l’Endecavox Ensemble. L’ottetto vocale, fondato e diretto da Antonella Bernardi e composto dai musicisti Eleonora Zazzu (soprano), Claudia Stella e Giuditta Satriani (contralti), Michele Biagiotti, Aldo Castè e Isaias Calderon (tenori), Filippo Malvezzi (basso), partecipa a importanti stagioni concertistiche e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti e premi nazionali.

In occasione della giornata inaugurale del festival, si svolgerà inoltre il taglio del nastro, alle ore 16, della Mostra en plein air di Bioarchitettura allestita dalla Fondazione Bioarchitettura, presieduta da Wittfrida Mitterer. L’esposizione, all’aperto, si presenta come un percorso didattico-informativo sui più importanti progetti di bioarchitettura italiani e internazionali, nelle vie del centro storico di Montefiascone. La mostra resterà esposta fino al 30 settembre.

Il Festival dell’Ecologia Integrale, organizzato dall’associazione Rocca dei Papi, per un’ecologia integrale, presieduta da monsignor Fabene, ha il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Montefiascone, Fondazione Roma Sapienza, Greenaccord. Partner della manifestazione la stessa Regione Lazio, Fondazione Bioarchitettura, Trenitalia, BCC Credito Cooperativo Roma, Econet servizi per l’ecologia, Alo servizi di onoranze funebri, Balestrieri Girolamo & C. SNC.

Per informazioni: associazioneroccadeipapi@pec.it