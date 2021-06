Buy Lazio: aperte le iscrizioni per strutture ricettive e operatori turistici della Tuscia

Le modalità di partecipazione al workshop turistico internazionale in programma dal 4 al 7 settembre promosso localmente dalla Camera di Commercio di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sono aperte le iscrizioni alla 24a edizione del Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio in programma dal 4 al 7 ottobre 2021 a Roma. In considerazione dell’attuale momento di difficoltà delle imprese del settore, anche quest’anno la partecipazione è gratuita.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Unioncamere Lazio, in collaborazione con l’Enit, la Regione Lazio-Agenzia Regionale del Turismo, le Camere di Commercio del Lazio tra cui quella di Viterbo e le Associazioni di categoria del turismo. Uno straordinario appuntamento di grande rilevanza internazionale per il settore.

Al fine di offrire alle imprese del Lazio nuove opportunità d’affari, saranno invitati i buyer selezionati dai paesi Europei di maggior rilevanza turistica e dal Nord America. Buyer e seller potranno usufruire dell’agenda di appuntamenti on-line per fissare preventivamente gli incontri B2B della giornata del workshop (che si svolgerà il 5 ottobre) attraverso un sistema informatico appositamente predisposto. Le modalità di accesso alla piattaforma e attivazione dell’agenda saranno comunicate in seguito all’ammissione dell’impresa.

Qualora, sulla base dei provvedimenti governativi dovuti all’epidemia da Covid-19, ci dovessero essere problemi relativi all’ingresso in Italia da determinati Paesi, Unioncamere Lazio, per gli operatori provenienti da questi Paesi, attiverà la modalità virtuale attraverso la stessa piattaforma di appuntamenti per la gestione degli incontri tra gli operatori stranieri e le imprese del territorio.

Le aziende interessate a partecipare al workshop del Buy Lazio, in programma martedì 5 ottobre, a Roma, sono invitate a compilare e inviare la domanda di partecipazione disponibile insieme al regolamento al link https://www.unioncamerelazio.it/mostra/xxiv-edizione-workshop-turistico-buy-lazio-2021/ entro mercoledì 7 luglio 2021 alla mail: buylazio@unioncamerelazio.it.

L’evento è al momento ipotizzato in presenza, ma gli organizzatori si riservano di monitorare la situazione per un eventuale svolgimento in modalità virtuale.

Sono ammessi a partecipare in qualità di seller, in forma singola o associata, gli operatori laziali appartenenti alle seguenti categorie: alberghi 3-4-5 stelle, appartamenti/case per vacanze/bed & breakfast, aziende agrituristiche, campeggi/villaggi turistici, cantine/frantoi (solo se attrezzate per le degustazioni), castelli, ville e dimore storiche, centri congressi, compagnie regionali di trasporto (navigazione, ferroviarie e su gomma), consorzi turistici e associazioni alberghiere regionali, ristoranti, sale meeting, servizi turistici, servizi congressuali (MICE), società di noleggio auto, stabilimenti balneari, stabilimenti termali, O. e Agenzie di viaggio incomisti con offerta regionale; DMC; PCO.